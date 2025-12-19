Источник: Сака продлит контракт с «Арсеналом» с рекордной зарплатой в истории клуба

Полузащитник Букайо Сака в ближайшее время продлит контракт с «Арсеналом», сообщает TEAMtalk.

По информации источника, новое соглашение 24-летнего англичанинп с лондонским клубом будет рассчитано до середины 2031 года. Отмечается, что Сака станет первым футболистом в истории «Арсенала», чья зарплата достигнет 300 тысяч евро в неделю.