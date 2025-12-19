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19 декабря 2025, 23:26

Источник: Сака продлит контракт с «Арсеналом» с рекордной зарплатой в истории клуба

Сергей Ярошенко

Полузащитник Букайо Сака в ближайшее время продлит контракт с «Арсеналом», сообщает TEAMtalk.

По информации источника, новое соглашение 24-летнего англичанинп с лондонским клубом будет рассчитано до середины 2031 года. Отмечается, что Сака станет первым футболистом в истории «Арсенала», чья зарплата достигнет 300 тысяч евро в неделю.

Сака является воспитанником «Арсенала». Всего на его счету 284 матча за основную команду во всех турнирах, в которых он отметился 99 голами и 89 результативными передачами. Его действующий контракт с лондонцами рассчитан до конца июня 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 130 миллионов евро.

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Букайо Сака
Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
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 И В Н П +/- О
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 Арсенал 0 0 0 0 0-0 0
2
 Ман. Сити 0 0 0 0 0-0 0
3
 МЮ 0 0 0 0 0-0 0
4
 Астон Вилла 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ливерпуль 0 0 0 0 0-0 0
6
 Борнмут 0 0 0 0 0-0 0
7
 Сандерленд 0 0 0 0 0-0 0
8
 Брайтон 0 0 0 0 0-0 0
9
 Брентфорд 0 0 0 0 0-0 0
10
 Челси 0 0 0 0 0-0 0
11
 Фулхэм 0 0 0 0 0-0 0
12
 Ньюкасл 0 0 0 0 0-0 0
13
 Эвертон 0 0 0 0 0-0 0
14
 Лидс 0 0 0 0 0-0 0
15
 Кр. Пэлас 0 0 0 0 0-0 0
16
 Нот. Форест 0 0 0 0 0-0 0
17
 Тоттенхэм 0 0 0 0 0-0 0
18
 Ковентри 0 0 0 0 0-0 0
19
 Ипсвич 0 0 0 0 0-0 0
20
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21.08 22:00 Арсенал – Ковентри - : -
22.08 14:30 Халл Сити – МЮ - : -
22.08 17:00 Эвертон – Кр. Пэлас - : -
22.08 17:00 Ипсвич – Сандерленд - : -
22.08 17:00 Нот. Форест – Лидс - : -
22.08 19:30 Брентфорд – Тоттенхэм - : -
23.08 16:00 Брайтон – Астон Вилла - : -
23.08 16:00 Ман. Сити – Борнмут - : -
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