Источник: Роналду недоволен работой тен Хага, но готов остаться в «Манчестер Юнайтед»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду недоволен работой с главным тренером команды Эриком тен Хагом, сообщает CBS.

Тем не менее 37-летний португалец готов остаться в «МЮ», так как понимает, что в данный момент у него мало шансов уйти из «Юнайтед» в другую команду.

Сейчас Криштиану сосредоточен на том, чтобы хорошо подготовиться к чемпионату мира в Катаре. В связи с этим он не планирует разрывать контракт с «Манчестер Юнайтед».

Роналду вернулся в «Манчестер Юнайтед» в августе 2021 года, до этого он выступал за английскую команду с 2003 по 2009 год. В прошлом сезоне португалец забил 24 гола и сделал 3 результативные передачи в 39 матчах за команду во всех турнирах.

Ранее появилась информация, что 37-летний форвард хочет покинуть команду, чтобы выступать за клуб, который будет играть в Лиге чемпионов.