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Сегодня, 09:45

Источник: Роналду недоволен работой тен Хага, но готов остаться в «Манчестер Юнайтед»

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Криштиану Роналду.
Фото Global Look Press

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду недоволен работой с главным тренером команды Эриком тен Хагом, сообщает CBS.

Тем не менее 37-летний португалец готов остаться в «МЮ», так как понимает, что в данный момент у него мало шансов уйти из «Юнайтед» в другую команду.

Сейчас Криштиану сосредоточен на том, чтобы хорошо подготовиться к чемпионату мира в Катаре. В связи с этим он не планирует разрывать контракт с «Манчестер Юнайтед».

Роналду вернулся в «Манчестер Юнайтед» в августе 2021 года, до этого он выступал за английскую команду с 2003 по 2009 год. В прошлом сезоне португалец забил 24 гола и сделал 3 результативные передачи в 39 матчах за команду во всех турнирах.

Ранее появилась информация, что 37-летний форвард хочет покинуть команду, чтобы выступать за клуб, который будет играть в Лиге чемпионов.

Криштиану Роналду
ФК Манчестер Юнайтед
Эрик тен Хаг
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 Ман. Сити 2 2 0 0 6-0 6
2
 Арсенал 2 2 0 0 6-2 6
3
 Тоттенхэм 2 1 1 0 6-3 4
4
 Челси 2 1 1 0 3-2 4
5
 Ньюкасл 2 1 1 0 2-0 4
6
 Брайтон 2 1 1 0 2-1 4
7
 Брентфорд 2 1 1 0 6-2 4
8
 Лидс 2 1 1 0 4-3 4
9
 Борнмут 2 1 0 1 2-4 3
10
 Нот. Форест 2 1 0 1 1-2 3
11
 Астон Вилла 2 1 0 1 2-3 3
12
 Ливерпуль 2 0 2 0 3-3 2
13
 Фулхэм 2 0 2 0 2-2 2
14
 Саутгемптон 2 0 1 1 3-6 1
15
 Вулверхэмптон 2 0 1 1 1-2 1
16
 Кр. Пэлас 2 0 1 1 1-3 1
17
 Лестер 2 0 1 1 4-6 1
18
 МЮ 2 0 0 2 1-6 0
19
 Вест Хэм 2 0 0 2 0-3 0
20
 Эвертон 2 0 0 2 1-3 0
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20.08 14:30
Тоттенхэм – Вулверхэмптон
 - : -
20.08 17:00
Кр. Пэлас – Астон Вилла
 - : -
20.08 17:00
Эвертон – Нот. Форест
 - : -
20.08 17:00
Фулхэм – Брентфорд
 - : -
20.08 17:00
Лестер – Саутгемптон
 - : -
20.08 19:30
Борнмут – Арсенал
 - : -
21.08 16:00
Лидс – Челси
 - : -
21.08 16:00
Вест Хэм – Брайтон
 - : -
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Ньюкасл – Ман. Сити
 - : -
22.08 22:00
МЮ – Ливерпуль
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Морено Родриго

Морено Родриго

Лидс

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Габриэл Жезус

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Арсенал

 2
Паскаль Гросс

Паскаль Гросс

Брайтон

 2
П
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Габриэл Жезус

Арсенал

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Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

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Айван Тони

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И К Ж
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