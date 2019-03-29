Источник: Рэшфорд намерен продлить контракт с "МЮ" из-за назначения Сульшера

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд собирается продлить контракт с клубом. Как утверждает Sky Sports, на решение 21-летнего англичанина повлияло назначение Уле Гуннара Сульшера на пост главного тренера на постоянной основе.

Действующий контракт Рэшфорда с "МЮ" истекает летом 2020 года. Когда "красных дьяволов" возглавлял Жозе Моуринью, англичанин не стремился подписывать новое соглашение.

Рэшфорд выступает за "МЮ" с 2016 года. В составе манкунианцев он выигрывал Лигу Европы.

В текущем сезоне Рэшфорд провел 38 матчей за "МЮ", забил 12 голов и отдал 6 результативных передач.

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