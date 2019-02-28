Источник: Раньери могут уволить из "Фулхэма" в ближайшие часы

Главного тренера "Фулхэма" Клаудио Раньери могут уволить в ближайшие часы, сообщает журналист Sky Sports Фабрицио Романо в своем Твиттере.

"Фулхэм" занимает 19-е место с 17 очками в турнирной таблице АПЛ после 28 туров.

Раньери пришел в лондонский клуб в ноябре прошлого года. Под его руководством "дачники" провели 16 матчей, в которых одержали всего три победы.

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