Источник: Постекоглу может сменить Нуну на посту главного тренера «Ноттингема»

«Ноттингем» рассматривает возможность увольнения главного тренера Нуну Эшпириту Санту, сообщает журналист Маттео Моретто в своих соцсетях.

По информации источника, у 51-летнего специалиста, с которым «Ноттингем» в июне продлил контракт до 2028 года, возникли разногласия с владельцем клуба Евангелосом Маринакисом. Одним из главных претендентов на замену Нуну является Агне Постекоглу.

Последним местом работы Постекоглу был «Тоттенхэм», который он покинул 6 июня. Ранее австралиец также тренировал «Селтик», японскую команду «Иокогама Ф. Маринос», «Мельбурн Виктори», «Брисбен Роар», «Панахаики», «Саут Мельбурн» и сборную Австралии.

В 1-м туре чемпионата Англии сезона-2025/26 «Ноттингем» победил «Брентфорд» со счетом 3:1.