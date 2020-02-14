Источник: полузащитник «Лестера» Мэддисон выразил желание уйти в «МЮ»

Полузащитник «Лестера» Джеймс Мэддисон хочет присоединиться к «Манчестер Юнайтед» летом 2020 года, сообщает Manchester Evening News.

По информации источника, 23-летний англичанин уже много лет мечтает выступать за «красных дьяволов» и готов согласиться на предложение клуба, как только оно поступит. Издание сообщает, что руководство «МЮ» планирует устроить масштабную перестройку в летнее трансферное окно, и Мэддисон должен стать важной частью нового «Юнайтед».

Ранее сообщалось, что «Лестер» предложил Мэддисону новый контракт, чтобы удержать его в составе команды. В сезоне-2019/20 23-летний полузащитник провел за «лис» 30 матчей, на его счету 9 голов и 3 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость англичанина в 60 миллионов евро.