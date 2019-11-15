Источник: «Покеттино остался недоволен тем, что «Тоттенхэм» не купил Коутиньо»

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино недоволен тем, что летом руководство клуба не смогло подписать полузащитника «Барселоны» Филиппе Коутинью, сообщает The Sun.

Покеттино хотел видеть в команде 27-летнего полузащитника, который в итоге был арендован «Баварией». Аргентинский специалист настаивал, что «Тоттенхэму» нужны большие траты для укрепления состава.

Коутинью под руководством Покеттино выступал за «Эспаньол» в 2012 году. В текущем сезоне на счету бразильца 10 матчей в чемпионате Германии, в которых он забил 2 гола и сделал 3 результативные передачи.

«Тоттенхэм» занимает 14-е место в чемпионате Англии, имея в активе 14 очков.