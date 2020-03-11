Источник: Погба вновь счастлив в «Манчестер Юнайтед» и готов продлить контракт с командой

Полузащитник Поль Погба собирается остаться в «Манчестер Юнайтед», сообщает Daily Mail.

По информации издания, 26-летний полузащитник видит себя игроком «красных дьяволов» в долгой перспективе и готов продлить контракт с клубом, несмотря на то, что в последнее время его отношения с руководством были не лучшими, что подогревалось слухами в СМИ об уходе француза в летнее трансферное окно. Сообщается, что Погба впечатлен игрой новичка «МЮ» Бруну Фернандеша и надеется составить с ним связку.

В сезоне-2019/20 Погба провел 7 матчей в АПЛ, в которых сделал две голевые передачи. Большую часть сезона француз пытался избавиться от проблем с голеностопом, а в январе перенес операцию. С этой недели он приступил к тренировкам по индивидуальной программе.