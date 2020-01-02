Источник: Погба требуется операция, он пропустит до четырех недель

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба перенесет операцию, сообщает британское издание The Times. Срок восстановления составит до четырех недель.

По данным источника, Погба проконсультировался с врачом после совета своих представителей. Доктор, которого он выбрал сам, почитал, что ему нужна операция. После этого француз обратился к клубным врачам, которые подтвердили диагноз.

Ранее главный тренер «МЮ» Уле Гуннар Сульшер заявил, что футболист пропустит несколько недель из-за проблем с коленом.

26-летний француз в текущем сезоне провел восемь матчей за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах и сделал два результативных паса.