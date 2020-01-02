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Источник: Погба требуется операция, он пропустит до четырех недель

10:17
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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба перенесет операцию, сообщает британское издание The Times. Срок восстановления составит до четырех недель.

По данным источника, Погба проконсультировался с врачом после совета своих представителей. Доктор, которого он выбрал сам, почитал, что ему нужна операция. После этого француз обратился к клубным врачам, которые подтвердили диагноз.

Ранее главный тренер «МЮ» Уле Гуннар Сульшер заявил, что футболист пропустит несколько недель из-за проблем с коленом.

26-летний француз в текущем сезоне провел восемь матчей за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах и сделал два результативных паса.

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