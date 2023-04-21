Источник: Почеттино провел предварительные переговоры с «Челси»

«Челси» провел предварительные переговоры с Маурисио Почеттино о возможности его трудоустройства на роль главного тренера, сообщает talkSPORT.

51-летний аргентинец теперь является главным из пяти претендентов на данном этапе планирования руководства «синих». Бывший наставник «Тоттенхэма» был без работы с тех пор, как прошлым летом покинул «ПСЖ», и очень рассчитывает вернуться в английскую премьер-лигу в ближайшее время.

«Челси» уже проявлял интерес к Почеттино и интересовался его доступностью после того, как Томас Тухель покинул клуб в сентябре. Лондонцы намерены продолжить первоначальный контакт более официальными переговорами в ближайшее будущее.

Временно исполняющим обязанности главного тренера «Челси» до конца сезона является Фрэнк Лэмпард, который сменил Грэма Поттера, отправленного в отставку 2 апреля.

После 31-го тура «синие» с 39 очками занимают 11-е место в АПЛ.