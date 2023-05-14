Источник: Почеттино подпишет контракт с «Челси» до 2026 года

Аргентинский специалист Маурисио Почеттино подпишет контракт с «Челси» в конце сезона, сообщает инсайдер Сесар Луис Мерло.

По информации источника, соглашение будет рассчитано до 2026 года, стороны уже согласовали условия сделки.

Сообщается, что Почеттино приступит к работе с июня. До конца сезона командой будет руководить действующий тренер «синих» Фрэнк Лэмпард.

«Челси» располагается на 11-й строчке турнирной таблицы чемпионата Англии с 40 очками.