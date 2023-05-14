Источник: Почеттино подпишет контракт с «Челси» до 2026 года
Аргентинский специалист Маурисио Почеттино подпишет контракт с «Челси» в конце сезона, сообщает инсайдер Сесар Луис Мерло.
По информации источника, соглашение будет рассчитано до 2026 года, стороны уже согласовали условия сделки.
Сообщается, что Почеттино приступит к работе с июня. До конца сезона командой будет руководить действующий тренер «синих» Фрэнк Лэмпард.
«Челси» располагается на 11-й строчке турнирной таблицы чемпионата Англии с 40 очками.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ман. Сити
|34
|26
|4
|4
|89-31
|82
|
2
|Арсенал
|35
|25
|6
|4
|83-39
|81
|
3
|Ньюкасл
|35
|18
|12
|5
|63-31
|66
|
4
|МЮ
|35
|20
|6
|9
|51-41
|66
|
5
|Ливерпуль
|35
|18
|8
|9
|67-42
|62
|
6
|Тоттенхэм
|36
|17
|6
|13
|65-59
|57
|
7
|Астон Вилла
|36
|17
|6
|13
|48-44
|57
|
8
|Брайтон
|33
|16
|7
|10
|63-45
|55
|
9
|Фулхэм
|36
|15
|6
|15
|52-49
|51
|
10
|Брентфорд
|35
|12
|14
|9
|52-45
|50
|
11
|Челси
|35
|11
|10
|14
|36-41
|43
|
12
|Кр. Пэлас
|36
|11
|10
|15
|37-46
|43
|
13
|Вулверхэмптон
|36
|11
|7
|18
|30-52
|40
|
14
|Борнмут
|36
|11
|6
|19
|37-69
|39
|
15
|Вест Хэм
|35
|10
|7
|18
|38-50
|37
|
16
|Нот. Форест
|36
|8
|10
|18
|36-67
|34
|
17
|Эвертон
|35
|7
|11
|17
|32-53
|32
|
18
|Лидс
|36
|7
|10
|19
|46-71
|31
|
19
|Лестер
|35
|8
|6
|21
|49-64
|30
|
20
|Саутгемптон
|36
|6
|6
|24
|31-66
|24
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
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21 тур
22 тур
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24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|13.05
|14:30
|
Лидс – Ньюкасл
|2 : 2
|13.05
|17:00
|
Астон Вилла – Тоттенхэм
|2 : 1
|13.05
|17:00
|
Челси – Нот. Форест
|2 : 2
|13.05
|17:00
|
Кр. Пэлас – Борнмут
|2 : 0
|13.05
|17:00
|
МЮ – Вулверхэмптон
|2 : 0
|13.05
|17:00
|
Саутгемптон – Фулхэм
|0 : 2
|14.05
|16:00
|
Брентфорд – Вест Хэм
|- : -
|14.05
|16:00
|
Эвертон – Ман. Сити
|- : -
|14.05
|18:30
|
Арсенал – Брайтон
|- : -
|15.05
|22:00
|
Лестер – Ливерпуль
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|35
|
|
Гарри Кейн
Тоттенхэм Хотспур
|27
|
|
Айван Тони
Брентфорд
|20
|П
|
|
Кевин Де Брейне
Манчестер Сити
|16
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|11
|
|
Леандро Троссар
Брайтон, Арсенал
|10
|И
|К
|Ж
|
|
Каземиру
Манчестер Юнайтед
|25
|2
|7
|
|
Нелсон Семеду
Вулверхэмптон Уондерерс
|34
|1
|10
|
|
Хуниор Фирпо
Лидс
|18
|1
|6
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