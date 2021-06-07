Источник: Паратичи станет спортивным директором «Тоттенхэма»

Бывший спортивный директор «Ювентуса» Фабио Паратичи займет аналогичную должность в «Тоттенхэме», сообщает в своем Twitter итальянский журналист Николо Скира 7 июня.

Today it will the Fabio #Paratici's day. Agreed personal terms for 3-years contract as new sports director of Tottenham. Done deal. #transfers #THFC https://t.co/5fetCJeDYM — Nicol? Schira (@NicoSchira) June 6, 2021

По данным источника, стороны договорились об условиях контракта. Соглашение будет рассчитано на три года. Паратичи покинул «Ювентус» по окончании сезона. Его контракт истек, и клуб решил не продолжать сотрудничество.

Ранее сообщалось, что функционера хочет видеть в клубе Антонио Конте, ведущий переговоры о работе главным тренером. Позднее появилась информация, что Конте в клубе не будет, так как он не смог прийти к соглашению с руководством.