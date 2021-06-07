Футбол
Англия
Новости
Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Англия

Источник: Паратичи станет спортивным директором «Тоттенхэма»

01:31
Теги:

Бывший спортивный директор «Ювентуса» Фабио Паратичи займет аналогичную должность в «Тоттенхэме», сообщает в своем Twitter итальянский журналист Николо Скира 7 июня.

По данным источника, стороны договорились об условиях контракта. Соглашение будет рассчитано на три года. Паратичи покинул «Ювентус» по окончании сезона. Его контракт истек, и клуб решил не продолжать сотрудничество.

Ранее сообщалось, что функционера хочет видеть в клубе Антонио Конте, ведущий переговоры о работе главным тренером. Позднее появилась информация, что Конте в клубе не будет, так как он не смог прийти к соглашению с руководством.

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Константин Цзю: «Бой Емельяненко против Джигана по правилам бокса — это чистый вид спорта»
Фрэнсис Нганну: «Пол с рекордом 0-1 сделал 20 миллионов долларов. Что мы делаем не так?»
Джокович прошел в 1/4 финала Roland Garros на отказе Музетти
Федор Емельяненко прокомментировал бой брата против рэпера Джигана

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд