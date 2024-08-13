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Источник: Палмер подписал новый контракт с «Челси» до 2033 года

Виктория Кравченко
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Полузащитник «Челси» и сборной Англии Коул Палмер продлил контракт с лондонским клубом на улучшенных условиях, сообщает The Athletic.

По данным источника, новое соглашение игрока рассчитано до лета 2033 года.

В прошедшем сезоне 22-летний Палмер забил 27 голов и отдал 15 результативных передач в 48 матчах во всех турнирах. Его трансферная стоимость — 80 миллионов евро.

В «Челси» футболист перешел летом 2023 года из «Манчестер Сити» за 40 миллионов евро.

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