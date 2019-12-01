Источник: окружение Покеттино уговаривает его не принимать предложение «Арсенала»

Бывший главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино может возглавить «Арсенал». Однако окружение 47-летнего аргентинца уговаривает его пока не принимать предложение лондонского клуба, утверждает The Telegraph.

Во-первых, в прошлом году на одной из пресс-конференций Покеттино заверил, что «никогда не возглавит «Арсенал». Во-вторых, знакомые настаивают, что ему нужно взять паузу после ухода из «Тоттенхэма».

Кроме Покеттино в числе кандидатов на пост главного тренера «Арсенала» называются Брендан Роджерс, Микель Артета, Массимилиано Аллегри и Карло Анчелотти.

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