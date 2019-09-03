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Источник: «МЮ» заплатит 120 миллионов евро за Облака в случае ухода-Де Хеа

13:04
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Вратарь «Атлетико» Ян Облак вошел в сферу интересов «Манчестер Юнайтед». Как сообщает The Sun, руководство «МЮ» рассматривает варианты замены своего нынешнего голкипера Давида-Де Хеа, если он решит покинуть команду. Пока испанец не продлил контракт.

По данным источника, если-Де Хеа уйдет, «МЮ» сделает предложение Облаку, причем английский клуб готов выплатить сумму отступных за вратаря, а она составляет 120 миллионов евро.

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