Источник: «МЮ» переключится с Мэддисона на Грилиша

«Манчестер Юнайтед» занят поиском усиления полузащиты. Как сообщает The Athletic, сделка по приобретению у «Лестера» Джеймса Мэддисона сорвалась. Причиной этого стало то, что «Лестер» потребовал за 23-летнего хавбека более 100 миллионов евро, а «МЮ» не готов платить такую сумму.

По данным источника, «МЮ» переключится на капитана «Астон Виллы» Джека Грилиша. Этот 24-летний англичанин обойдется «Юнайтед» дешевле Мэддисона. В нынешнем сезоне Грилиш в премьер-лиге провел 26 матчей, забил семь мячей.