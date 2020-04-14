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Источник: «МЮ» переключится с Мэддисона на Грилиша

19:53
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«Манчестер Юнайтед» занят поиском усиления полузащиты. Как сообщает The Athletic, сделка по приобретению у «Лестера» Джеймса Мэддисона сорвалась. Причиной этого стало то, что «Лестер» потребовал за 23-летнего хавбека более 100 миллионов евро, а «МЮ» не готов платить такую сумму.

По данным источника, «МЮ» переключится на капитана «Астон Виллы» Джека Грилиша. Этот 24-летний англичанин обойдется «Юнайтед» дешевле Мэддисона. В нынешнем сезоне Грилиш в премьер-лиге провел 26 матчей, забил семь мячей.

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