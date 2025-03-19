Источник: «МЮ» и «Ман Сити» подозреваются в мошенничестве с возрастом молодых игроков

«Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» подозреваются в мошенничестве: возможно, они неверно указывали возраст некоторых игроков академии, родившихся за границей, сообщает The Telegraph.

СМИ сообщают, что сомнения возникли как минимум по поводу трех футболистов. Среди них — два брата из «Манчестер Юнайтед»: Бассиру Нкото и Дука Нкото, которые перешли в команду до 14 лет в 2022 году.

«Манчестер Юнайтед» ушел на международную паузу, находясь на 13-м месте в таблице АПЛ с 37 очками за 29 матчей. «Манчестер Сити» после аналогичного количества игр занимает пятое место с 48 очками.