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Источник: Мойес сменит Пеллегрини в «Вест Хэме»

27 декабря 2019, 23:43
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Мануэль Пеллегрини лишится поста главного тренера «Вест Хэма». Руководство клуба ждет согласия от Дэвида Мойеса возглавить «молотобойцев», утверждает The Telegraph.

После 18-и сыгранных матчей «Вест Хэм» занимает 17-е место, лишь на одно очко оторвавшись от зоны вылета (имея игру в запасе по сравнению с конкурентами).

Два года назад Мойес уже работал с «Вест Хэмом», приняв команду, находящуюся в зоне вылета после увольнения Славена Билича, и тогда помог клубу сохранить прописку в премьер-лиге.

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