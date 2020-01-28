Источник: Матвиенко близок к переходу в «Арсенал». Клубы согласовали условия сделки

Нюансы возможного январского трансфера защитника «Шахтера» и сборной Украины Николая Матвиенко в лондонский «Арсенал» уже улажены, сообщает сайт Komanda №1.

Теперь решающее слово за лондонским клубом, который все никак не может решить, кому отдать предпочтение: украинцу или его испанскому коллеге по амплуа из «Фламенго» Пабло Мари.

Ранее агент Матвиенко, Юрий Данченко, подтвердил факт переговоров с представителями «канониров».

Матвиенко провел 21 матч за «Шахтер» в сезоне 2019/20, он забил один мяч и отдал одну результативную передачу. Портал Transfermarkt.com оценивает украинца в 4,5 миллиона фунтов стерлингов.