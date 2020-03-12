Источник: Матчи чемпионата Англии не будут показывать в пабах, чтобы избежать заражения коронавирусом

Матчи чемпионата Англии не будут транслироваться в местных пабах, сообщает The Times. Такое решение приняло правительство Великобритании. Указано, что это одна из мер противодействия распространению коронавируса.

Издание также сообщило, что все матчи будут проходить при пустых трибунах, а у болельщиков, купивших абонемент на сезон, будет возможность смотреть игры дома бесплатно.

Ранее из-за коронавируса приостановлен чемпионат Италии. При пустых трибунах будут проходить матчи в Испании, Франции, Германии, Украине, Польше, Грузии, Румынии и других странах