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Источник: Матчи чемпионата Англии не будут показывать в пабах, чтобы избежать заражения коронавирусом

10:34
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Матчи чемпионата Англии не будут транслироваться в местных пабах, сообщает The Times. Такое решение приняло правительство Великобритании. Указано, что это одна из мер противодействия распространению коронавируса.

Издание также сообщило, что все матчи будут проходить при пустых трибунах, а у болельщиков, купивших абонемент на сезон, будет возможность смотреть игры дома бесплатно.

Ранее из-за коронавируса приостановлен чемпионат Италии. При пустых трибунах будут проходить матчи в Испании, Франции, Германии, Украине, Польше, Грузии, Румынии и других странах

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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