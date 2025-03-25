Футбол
25 марта, 19:58

Источник: «Манчестер Юнайтед» нашел замену Магуайру

Камила Абдурахманова
корреспондент

«Манчестер Юнайтед» планирует расстаться с 32-летним защитником Гарри Магуайром и подписать вместо него 22-летнего Джеррэда Брэнтуэйта из «Эвертона», сообщает TEAMtalk.

По информации источника, клуб уже давно рассматривал возможность продажи Магуайра — в последние два трансферных окна сделке мешали высокие зарплатные требования англичанина. Теперь «Юнайтед» готов вложиться в молодого центрального защитника: за Брэнтуэйта «Эвертон» запросил около 80 миллионов фунтов.

Магуайр выступает за «красных дьяволов» с 2019 года. За это время он провел 234 матча, забил 14 голов и отдал 6 голевых передач. Его контракт действует до лета 2026 года, а текущая рыночная стоимость, согласно Transfermarkt, оценивается в 15 миллионов евро.

Источник: TEAMtalk
