Источник: «Манчестер Юнайтед» намерен приобрести ван де Бека

Полузащитник «Аякса» Донни ван де Бек попал в сферу интересов «Манчестер Юнайтед», сообщает Daily Telegraph.

По сведениям источника, 22-летний голландец был целью «Реала», но английский клуб может включиться в борьбу за игрока, поскольку он пытается решить свою проблему с креативом в полузащите.

В текущем сезоне ван де Бек провел 16 матчей в чемпионате Голландии, в которых забил 6 голов и сделал 4 результативные передачи. В 5 играх Лиги чемпионов на его счету два гола и ассист.