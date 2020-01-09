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Источник: «Манчестер Юнайтед» намерен приобрести ван де Бека

16:55
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Полузащитник «Аякса» Донни ван де Бек попал в сферу интересов «Манчестер Юнайтед», сообщает Daily Telegraph.

По сведениям источника, 22-летний голландец был целью «Реала», но английский клуб может включиться в борьбу за игрока, поскольку он пытается решить свою проблему с креативом в полузащите.

В текущем сезоне ван де Бек провел 16 матчей в чемпионате Голландии, в которых забил 6 голов и сделал 4 результативные передачи. В 5 играх Лиги чемпионов на его счету два гола и ассист.

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