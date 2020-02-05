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Источник: «Манчестер Юнайтед» летом готов потратить большие деньги на Грилиша

10:45
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«Манчестер Юнайтед» готов приобрести летом полузащитника «Астон Виллы» Джека Грилиша, сообщает Daily Mirror.

По сведениям источника, «МЮ» выбирал между 24-летним англичанином и хавбеком «Лестера» Джеймсом Мэддисоном, однако последний близок к продлению контракта с клубом. «Манкунианцы» готовы потратить на трансфер Грилиша большие деньги. По сведениям Transfermarkt, стоимость игрока составляет 35 млн евро.

В текущем сезоне Грилиш провел 23 матча в АПЛ, в которых забил 7 голов и сделал 5 результативных передач.

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