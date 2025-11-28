Источник: «Манчестер Юнайтед» летом 2026 года могут покинуть 11 игроков

«Манчестер Юнайтед» в летнее трансферное окно может расстаться с 11 игроками, сообщает The Sun.

По данным источника, в клубе намерены освежить состав и освободить средства для подписания новых футболистов.

«МЮ» могут покинуть вратарь Алтай Байындыр, защитники Харри Магуайр и Тайрелл Маласиа, полузащитники Бруну Фернандеш, Кобби Майну, Мануэль Угарте, Каземиру, Джейдон Санчо (арендован «Астон Виллой» — прим.), нападающие Маркус Рэшфорд (арендован «Барселоной» — прим.), Расмус Хейлунн (арендован «Наполи» — прим.) и Джошуа Зиркзе.

«Манчестер Юнайтед» занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата Англии — у команды 18 очков после 12 матчей.