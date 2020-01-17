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Источник: «Манчестер Юнайтед» и «Спортинг» согласовали условия трансфера Бруну Фернандеша

19:32
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«Манчестер Юнайтед» и «Спортинг» согласовали условия трансфера полузащитника Бруну Фернандеша. Сумма сделки составит 60 миллионов евро плюс возможные бонусы, сообщает в Twitter итальянский журналист Никола Скира.

25-летний португалец подпишет контракт до 2025 года. Его зарплата составит 6 миллионов евро за сезон. Сделка должна быть завершена в ближайшие дни.

Бруну Фернандеш в текущем сезоне провел 24 матча за «Спортинг» и забил 13 мячей при 13 голевых передачах.

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