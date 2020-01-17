Источник: «Манчестер Юнайтед» и «Спортинг» согласовали условия трансфера Бруну Фернандеша

«Манчестер Юнайтед» и «Спортинг» согласовали условия трансфера полузащитника Бруну Фернандеша. Сумма сделки составит 60 миллионов евро плюс возможные бонусы, сообщает в Twitter итальянский журналист Никола Скира.

#BrunoFernandes is closed to #ManchesterUnited from #Sporting for € 60M + bonuses. For him contract until 2025 with a wages of € 6M a year + bonuses. Last details about bonuses guaranteed and Done deal in the next hours. #transfers #MUFC — Nicol? Schira (@NicoSchira) January 17, 2020

25-летний португалец подпишет контракт до 2025 года. Его зарплата составит 6 миллионов евро за сезон. Сделка должна быть завершена в ближайшие дни.

Бруну Фернандеш в текущем сезоне провел 24 матча за «Спортинг» и забил 13 мячей при 13 голевых передачах.