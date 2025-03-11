Источник: «Манчестер Юнайтед» хочет приобрести испанского форварда «Порту»
«Манчестер Юнайтед» рассматривает возможность подписания 20-летнего центрального нападающего Саму Омородиона из «Порту», сообщает Give Me Sport.
По информации источника, «красные дьяволы» планируют активировать пункт об отступных в размере 84 миллиона фунтов уже в летнее трансферное окно. Для реализации трансфера «МЮ» потребуется провести продажи игроков, чтобы соблюсти правила финансовой устойчивости УЕФА.
Омородион присоединился к «Порту» из «Атлетико» летом 2024 года. Его текущее соглашение с клубом действует до 2029 года. Согласно Transfermarkt, цена игрока составляет 50 миллионов евро.
Источник: Give me Sport
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ман. Сити
|7
|7
|0
|0
|19-7
|21
|
2
|Арсенал
|7
|6
|0
|1
|11-5
|18
|
3
|Брайтон
|7
|5
|1
|1
|23-5
|16
|
4
|Челси
|7
|4
|1
|2
|17-13
|13
|
5
|Ливерпуль
|7
|3
|3
|1
|9-8
|12
|
6
|Брентфорд
|7
|2
|4
|1
|13-8
|10
|
7
|Лидс
|7
|2
|4
|1
|9-6
|10
|
8
|Эвертон
|7
|2
|4
|1
|8-7
|10
|
9
|Ипсвич
|7
|3
|0
|4
|11-15
|9
|
10
|Халл Сити
|7
|2
|3
|2
|8-7
|9
|
11
|Астон Вилла
|7
|2
|2
|3
|7-11
|8
|
12
|Ньюкасл
|7
|2
|2
|3
|10-14
|8
|
13
|МЮ
|7
|1
|4
|2
|10-10
|7
|
14
|Кристал Пэлас
|7
|2
|1
|4
|9-17
|7
|
15
|Тоттенхэм
|7
|1
|3
|3
|6-10
|6
|
16
|Борнмут
|7
|1
|3
|3
|9-13
|6
|
17
|Ковентри
|7
|2
|0
|5
|6-14
|6
|
18
|Нот. Форест
|7
|1
|2
|4
|5-9
|5
|
19
|Фулхэм
|7
|1
|2
|4
|7-10
|5
|
20
|Сандерленд
|7
|1
|1
|5
|6-14
|4
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|23.10
|22:00
|Ипсвич – Нот. Форест
|- : -
|24.10
|14:30
|Астон Вилла – Ман. Сити
|- : -
|24.10
|17:00
|Арсенал – Эвертон
|- : -
|24.10
|17:00
|Ковентри – Фулхэм
|- : -
|24.10
|19:30
|Челси – Тоттенхэм
|- : -
|25.10
|17:00
|Кристал Пэлас – Ньюкасл
|- : -
|25.10
|17:00
|Халл Сити – Брентфорд
|- : -
|25.10
|17:00
|Ливерпуль – Брайтон
|- : -
|25.10
|17:00
|МЮ – Борнмут
|- : -
|25.10
|19:30
|Сандерленд – Лидс
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Эрлинг Холанн
Манчестер Сити
|8
|
|
Жоао Педро
Челси
|5
|
|
Александер Исак
Ливерпуль
|5
|П
|
|
Деклан Райс
Арсенал
|4
|
|
Паскаль Грос
Брайтон
|4
|
|
Эванилсон
Борнмут
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Жоау Гомес
Астон Вилла
|4
|1
|2
|
|
Паскаль Стрейк
Брайтон
|4
|1
|1
|
|
Фил Фоден
Манчестер Сити
|5
|1
|1
Новости