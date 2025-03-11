Источник: «Манчестер Юнайтед» хочет приобрести испанского форварда «Порту»

«Манчестер Юнайтед» рассматривает возможность подписания 20-летнего центрального нападающего Саму Омородиона из «Порту», сообщает Give Me Sport.

По информации источника, «красные дьяволы» планируют активировать пункт об отступных в размере 84 миллиона фунтов уже в летнее трансферное окно. Для реализации трансфера «МЮ» потребуется провести продажи игроков, чтобы соблюсти правила финансовой устойчивости УЕФА.

Омородион присоединился к «Порту» из «Атлетико» летом 2024 года. Его текущее соглашение с клубом действует до 2029 года. Согласно Transfermarkt, цена игрока составляет 50 миллионов евро.