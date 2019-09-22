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Источник: «Манчестер Юнайтед» хочет обсудить с Погба новый контракт

23:05
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«Манчестер Юнайтед» хочет обсудить возможность подписания нового контракта с полузащитником Полем Погба. Руководство «МЮ» намерено встретиться с агентом 26-летнего француза Мино Райолой, сообщает ESPN.

Нынешнее соглашение Погба с «Манчестером» рассчитано еще на два года. Полузащитника хочет приобрести «Реал», также в его услугах заинтересован «Ювентус».

В нынешнем сезоне Погба провел 4 матча и сделал 2 голевые передачи. Последние несколько матчей он пропустил из-за травмы.

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