Источник: «Манчестер Сити» видит угрозу в «Реале», который проявляет интерес к Родри

В «Манчестер Сити» знают об интересе «Реала» к полузащитнику команды Родри, сообщает As.

Как отмечает источник, данная ситуация вызывает обеспокоенность у руководителей английского клуба. Горожане расценивают это как реальную угрозу, поскольку хотят продлить контракт с Родри до 2029 года. При этом сам футболист еще не принял решение по поводу своего будущего.

Родри выступает за «Ман Сити» с 2019 года. В сезоне-2024/25 полузащитник в связи с травмой сыграл за команду во всех турнирах только 4 матча. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2027-го.

29-летний Родри является обладателем «Золотого мяча» 2024 года.