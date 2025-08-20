Источник: «Манчестер Сити» продлит контракт с Льюисом до 2030 года

«Манчестер Сити» близок к достижению договоренности с защитником Рико Льюисом о продлении контракта, сообщает The Athletic.

По информации источника, 20-летний игрок подпишет соглашение до 2030 года. Его действующий контракт с клубом рассчитан до 2028-го.

Ранее защитник заявлял, что не хочет уходить из «Манчестер Сити» и никогда не представлял себя в другом клубе.

Льюис является воспитанником «Манчестер Сити». За основную команду горожан он выступает с 2022 года. В сезоне-2024/25 в 44 матчах Льюис забил 2 гола и сделал 5 результативных передач.