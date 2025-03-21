Источник: «Манчестер Сити» планирует приобрести Рейндерса

«Манчестер Сити» планирует приобрести 26-летнего полузащитника «Милана» Тейани Рейндерса в летнее трансферное окно, сообщает TEAMtalk.

По информации источниика, Рейндерс — одна из главных целей «горожан» в это трансферное окно. «Манчестер Сити» готов заплатить за игрока до 60 миллионов евро.

В текущем сезоне Рейндерс сыграл в 42 матчах во всех турнирах, забив 13 голов и отдав четыре результативные передачи. Его контракт с «Миланом» действует до лета 2030 года. Рыночная стоимость футболиста, по данным Transfermarkt, составляет 50 миллионов евро.