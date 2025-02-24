Источник: «Манчестер Сити» планирует избавиться от 7 футболистов летом

Семь футболистов «Манчестер Сити» были проинформированы клубом, что должны будут искать себе новую команду по окончании сезона, сообщает Sky Sports.

По информации источника, игроки должны будут сменить команду в первые дни летнего трансферного окна. Отмечается, что уведомление от руководства «Сити» получили вратарь Эдерсон, защитник Джон Стоунз, а также полузащитники Матео Ковачич, Илкай Гюндоган, Бернарду Силва, Джек Грилиш и Кевин Де Брейне.

Таким образом, Гвардиола планирует освободить место в команде для новичков и избавиться от тех, кто, по его мнению, уже не сможет вернуться на свой лучший уровень.

После 26 матчей «Сити» занимает четвертое место в турнирной таблице АПЛ с 44 очками.