24 февраля 2025, 23:40

Источник: «Манчестер Сити» планирует избавиться от 7 футболистов летом

Сергей Ярошенко
Кевин Де Брейне.
Фото Global Look Press

Семь футболистов «Манчестер Сити» были проинформированы клубом, что должны будут искать себе новую команду по окончании сезона, сообщает Sky Sports.

По информации источника, игроки должны будут сменить команду в первые дни летнего трансферного окна. Отмечается, что уведомление от руководства «Сити» получили вратарь Эдерсон, защитник Джон Стоунз, а также полузащитники Матео Ковачич, Илкай Гюндоган, Бернарду Силва, Джек Грилиш и Кевин Де Брейне.

Таким образом, Гвардиола планирует освободить место в команде для новичков и избавиться от тех, кто, по его мнению, уже не сможет вернуться на свой лучший уровень.

После 26 матчей «Сити» занимает четвертое место в турнирной таблице АПЛ с 44 очками.

Читать «СЭ» в Telegram
Футбол
ФК Манчестер Сити
«Крылья Советов» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, ответный матч 1/8 финала, видеообзор
«Бавария» — «Аталанта»: Лига чемпионов, ответный матч 1/8 финала, видеообзор
«Ливерпуль» — «Галатасарай»: Лига чемпионов, ответный матч 1/8 финала, видеообзор
«Тоттенхэм» — «Атлетико»: Лига чемпионов, ответный матч 1/8 финала, видеообзор
«Брага» — «Ференцварош»: Лига Европы, ответный матч 1/8 финала, видеообзор
«Спартак» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Челси» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, ответный матч 1/8 финала, видеообзор
«Манчестер Сити» — «Реал»: Лига чемпионов, ответный матч 1/8 финала, видеообзор
«Арсенал» — «Байер»: Лига чемпионов, ответный матч 1/8 финала, видеообзор
«Спортинг» — «Буде-Глимт»: Лига чемпионов, ответный матч 1/8 финала, видеообзор
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Локомотив»: РПЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Ахмат»: РПЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Крылья Советов»: РПЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — ЦСКА: РПЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Спартак»: РПЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Краснодар»: РПЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Оренбург»: РПЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Рубин» разгромил «Локо», гол Дзюбы, «Пари НН» обыграл «Крылья»: видео
«Волга» — «Челябинск»: ФНЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Енисей»: ФНЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Сокол»: ФНЛ, 24-й тур, видеообзор матча
  • al_koka

    О, у сити есть болельщики в России.

    25.02.2025

  • xfox

    Пеп,в Зенит!Только в наручниках!

    25.02.2025

  • igor1972

    в отношении Доку абсолютно согласен. Кроме физики ничего важного нет. А главное мозгов нету, без царя в голове играет. И на ЧЕ это тоже было очень заметно.

    25.02.2025

  • с13

    А может так - семь футболистов планируют избавиться от Манчестер Сити этим летом???

    25.02.2025

  • «Манчестер Сити» планирует избавиться от 7 футболистов летом ---------- Киллера будут нанимать?:thinking:

    25.02.2025

  • Бен Ричардс

    Согласен полностью по Эдерсону, Стоунзу, Ковачевичу (кстати далеко не самый худший, но не в стилистике Гвардиолы), Гюндогану. К ним надо добавить Хусанова с покупкой которого за 40 лямов явно лоханулись, потому что "Мансити" не та команда где возможно давать массу шансов корявым игрокам хоть чему-то научиться, жертвуя чемпионатом АПЛ и ЛЧ. Грилиш под вопросом, возможно у него временный спад из-за травм. А вот Бернарду Силва и Кевин Де Брейне классные игроки, одни из сильнейших в мире и они могут усилить команду, если там не будет игроков типа Хусанова, Стоунза, а также в их нынешнем состоянии Гюндогана, Грилиша и Доку (по-моему самый переоцененный и бесполезный игрок МС).

    25.02.2025

  • Солёный

    Сафона брать, т.к. Эдерсона в аут... ))))

    25.02.2025

  • Валерий777

    Вот для "Зенита" к 100-летию столько "подарков" Пеп готовит, а он сам будет вишенкой на именинном торте. Надо только еще пару-тройку домиков продать в Москве.

    25.02.2025

  • Кевин! Давай к нам в Россию!

    25.02.2025

  • Смерть сусликам

    Ну верулся он не просто так, а на зарплату почти 14,5 млн. Да и как их держать в команде, если уже по мнению тренера они не тянут, а в сумме эти 7 игроков почти 110 млн в ведомости кушают.

    25.02.2025

  • AleSSio87

    это такое алаверды Гюндогану за то что из Барсы вернулся??? молодцы!)))

    25.02.2025

  • Надо было делать это прошлым летом или хотя бы этой зимой

    25.02.2025

  • hant64

    Странно, что сам Пеп не попал в этот список, он должен его был возглавить без вариантов.

    25.02.2025

  • James Gang

    Пеп решил резать мясо по-романцевски...

    25.02.2025

    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Арсенал 31 21 7 3 61-22 70
    2
    		 Ман. Сити 30 18 7 5 60-28 61
    3
    		 МЮ 30 15 9 6 54-41 54
    4
    		 Астон Вилла 30 15 6 9 40-37 51
    5
    		 Ливерпуль 30 14 7 9 49-40 49
    6
    		 Челси 30 13 9 8 53-35 48
    7
    		 Брентфорд 30 13 6 11 46-42 45
    8
    		 Эвертон 30 12 7 11 34-35 43
    9
    		 Ньюкасл 30 12 6 12 43-43 42
    10
    		 Борнмут 30 9 14 7 44-46 41
    11
    		 Фулхэм 30 12 5 13 40-43 41
    12
    		 Брайтон 30 10 10 10 39-36 40
    13
    		 Сандерленд 30 10 10 10 30-35 40
    14
    		 Кр. Пэлас 30 10 9 11 33-35 39
    15
    		 Лидс 30 7 11 12 37-48 32
    16
    		 Тоттенхэм 30 7 9 14 40-47 30
    17
    		 Вест Хэм 30 7 8 15 36-55 29
    18
    		 Нот. Форест 30 7 8 15 28-43 29
    19
    		 Бернли 30 4 8 18 32-58 20
    20
    		 Вулверхэмптон 31 3 8 20 24-54 17
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    31 тур
    32 тур
    33 тур
    34 тур
    35 тур
    36 тур
    37 тур
    38 тур
    18.02 23:00 Вулверхэмптон – Арсенал 2 : 2
    20.03 23:00 Борнмут – МЮ - : -
    21.03 15:30 Брайтон – Ливерпуль - : -
    21.03 18:00 Фулхэм – Бернли - : -
    21.03 18:00 Ман. Сити – Кр. Пэлас - : -
    21.03 20:30 Эвертон – Челси - : -
    21.03 23:00 Лидс – Брентфорд - : -
    22.03 15:00 Ньюкасл – Сандерленд - : -
    22.03 17:15 Астон Вилла – Вест Хэм - : -
    22.03 17:15 Тоттенхэм – Нот. Форест - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Эрлинг Холанн
    Эрлинг Холанн

    Манчестер Сити

    		 22
    Игор Тиаго
    Игор Тиаго

    Брентфорд

    		 19
    Антуан Семеньо
    Антуан Семеньо

    Манчестер Сити

    		 15
    П
    Бруну Фернандеш
    Бруну Фернандеш

    Манчестер Юнайтед

    		 16
    Райан Шерки
    Райан Шерки

    Манчестер Сити

    		 8
    Эрлинг Холанн
    Эрлинг Холанн

    Манчестер Сити

    		 7
    И К Ж
    Кристиан Ромеро
    Кристиан Ромеро

    Тоттенхэм Хотспур

    		 21 1 8
    Мойсес Кайседо
    Мойсес Кайседо

    Челси

    		 25 1 9
    Микки ван де Вен
    Микки ван де Вен

    Тоттенхэм Хотспур

    		 27 1 7
    Вся статистика

