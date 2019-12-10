Источник: «Манчестер Сити» начал поиск замены Гвардьоле

Руководство «Манчестер Сити» рассматривает возможность замены главного тренера Хосепа Гвардьолы. Как сообщает The Mirror, в клубе считают, что специалист отдал все команде и не сможет вернуть ее к прежним результатам, поэтому изучают тренерский рынок в поиске преемника.

Напомним, что Гвардьола возглавляет «Манчестер Сити» с 2016 года. Старт нынешнего сезона стал для него худшим в карьере. После 16 туров у «горожан» всего 32 очка. Еще ни разу команды Гвардьолы не набирали так мало баллов в 16 матчах.