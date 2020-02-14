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Источник: «Манчестер Сити» могут наказать снятием очков в АПЛ

23:45
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Английская премьер-лига может санкции к «Манчестер Сити» после решения УЕФА исключить клуб из еврокубков за нарушение финансового фэйр-плей (ФФП), утверждает The Independent.

С «горожан» могут снять очки, так как серьезные нарушения ФФП представляют собой и нарушения правил турнира внутри страны.

Комитеты АПЛ уже обсуждали потенциальные санкции для «Ман Сити», и снятие очков считается весьма вероятным.

Ранее УЕФА исключил клуб из еврокубков на два сезона и обязал выплатить 30 миллионов евро штрафа. «Сити» намерен обжаловать решение в CAS.

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