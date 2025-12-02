Источник: «Манчестер Сити» готов заплатить за Семеньо 74 миллиона евро

«Манчестер Сити» может воспользоваться пунктом в контракте полузащитника «Борнмута» Антуана Семеньо и подписать игрока в январе 2026 года, сообщает The Times.

По данным источника, в этом случае «Сити» должен будет выплатить за 25-летнего ганца около 74 миллионов евро.

В «Манчестер Сити» достаточно давно следят за нападающим. Ранее появилась информация о том, что трансфер может состояться летом 2026 года.

В сезоне-2025/26 Семеньо в 13 матчах во всех турнирах забил 6 голов и сделал 2 результативные передачи. Его контракт с «Борнмутом» рассчитан до 30 июня 2030 года.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 35 миллионов евро.