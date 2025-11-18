Источник: «Манчестер Сити» готов заплатить 100 миллионов евро за Гюлера из «Реала»
«Манчестер Сити» хочет подписать полузащитника «Реала» Арду Гюлера, сообщает Fichajes.
По информации источника, горожане готовы заплатить 100 миллионов евро за трансфер 20-летнего игрока. Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола считает, что Гюлер идеально вписался бы в его тактическую систему.
Турецкий полузащитник присоединился к «Реалу» в 2023 году. В нынешнем сезоне он провел 16 матчей за сливочных во всех турнирах, отметившись 3 голами и 6 результативными передачами. В октябре Гюлер был признан лучшим игроком «Реала».
Контракт футболиста с мадридским клубом рассчитан до лета 2029 года.
