Источник: «Манчестер Сити» готов продать половину основного состава

«Манчестер Сити» собирается провести масштабную ротацию, сообщает Daily Record со ссылкой на испанского футбольного эксперта Гильеме Балаге.

Работа по обновлению состава начнется в зимнее трансферное окно и продолжится в межсезонье.

По информации источника, в «Ман Сити» считают, что «сущность» команды утеряна. «Горожане» планируют расстаться как минимум с пятью-шестью игроками стартового состава, чтобы обновить свои ряды и продолжить работу в новом направлении.

Как сообщали зарубежные СМИ, приоритетом «Манчестер Сити» этой зимой будет поиск полузащитника. Главными кандидатами на эту позицию являются Мартин Субименди («Реал Сосьедад») и Бруно Гимарайнс («Ньюкасл»). Также клуб нацелился на вратаря «Ювентуса» Мишеле Ди Грегорио.

После 17 туров АПЛ «Манчестер Сити» с 27 очками занимает седьмое место в турнирной таблице.