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Сегодня, 20:45

Источник: «Манчестер Сити» готов продать половину основного состава

Алина Савинова
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«Манчестер Сити» собирается провести масштабную ротацию, сообщает Daily Record со ссылкой на испанского футбольного эксперта Гильеме Балаге.

Работа по обновлению состава начнется в зимнее трансферное окно и продолжится в межсезонье.

По информации источника, в «Ман Сити» считают, что «сущность» команды утеряна. «Горожане» планируют расстаться как минимум с пятью-шестью игроками стартового состава, чтобы обновить свои ряды и продолжить работу в новом направлении.

Как сообщали зарубежные СМИ, приоритетом «Манчестер Сити» этой зимой будет поиск полузащитника. Главными кандидатами на эту позицию являются Мартин Субименди («Реал Сосьедад») и Бруно Гимарайнс («Ньюкасл»). Также клуб нацелился на вратаря «Ювентуса» Мишеле Ди Грегорио.

После 17 туров АПЛ «Манчестер Сити» с 27 очками занимает седьмое место в турнирной таблице.

Футбол
ФК Манчестер Сити
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«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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Форвард «Арсенала» Сака выбыл на продолжительный срок
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 16 12 3 1 37-16 39
2
 Челси 17 10 5 2 37-19 35
3
 Арсенал 17 9 6 2 34-16 33
4
 Нот. Форест 17 9 4 4 23-19 31
5
 Борнмут 17 8 4 5 27-21 28
6
 Астон Вилла 17 8 4 5 26-26 28
7
 Ман. Сити 17 8 3 6 29-25 27
8
 Ньюкасл 17 7 5 5 27-21 26
9
 Фулхэм 17 6 7 4 24-22 25
10
 Брайтон 17 6 7 4 27-26 25
11
 Тоттенхэм 17 7 2 8 39-25 23
12
 Брентфорд 17 7 2 8 32-32 23
13
 МЮ 17 6 4 7 21-22 22
14
 Вест Хэм 17 5 5 7 22-30 20
15
 Эвертон 16 3 7 6 14-21 16
16
 Кр. Пэлас 17 3 7 7 18-26 16
17
 Лестер 17 3 5 9 21-37 14
18
 Вулверхэмптон 17 3 3 11 27-40 12
19
 Ипсвич 17 2 6 9 16-32 12
20
 Саутгемптон 17 1 3 13 11-36 6
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26.12 15:30
Ман. Сити – Эвертон
 - : -
26.12 18:00
Борнмут – Кр. Пэлас
 - : -
26.12 18:00
Челси – Фулхэм
 - : -
26.12 18:00
Ньюкасл – Астон Вилла
 - : -
26.12 18:00
Нот. Форест – Тоттенхэм
 - : -
26.12 18:00
Саутгемптон – Вест Хэм
 - : -
26.12 20:30
Вулверхэмптон – МЮ
 - : -
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Ливерпуль – Лестер
 - : -
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Брайтон – Брентфорд
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Арсенал – Ипсвич
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Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 15
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 13
Коул Палмер

Коул Палмер

Челси

 11
П
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 11
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 10
Сон Хын Мин

Сон Хын Мин

Тоттенхэм Хотспур

 6
И К Ж
Джек Стивенс

Джек Стивенс

Саутгемптон

 10 2 2
Эшли Янг

Эшли Янг

Эвертон

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Фабиан Шер

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