Источник: Маласиа из «Манчестер Юнайтед» интересен «Роме» и «Бешикташу»
«Рома» и «Бешикташ» проявляют интерес к защитнику «Манчестер Юнайтед» Тиреллу Маласиа, сообщает журналист Фабрицио Романо.
Как отмечает источник, итальянский клуб запросил информацию о 26-летнем футболисте в ходе переговоров о возможном трансфере форварда «МЮ» Джейдона Санчо. Сам Маласиане не против перехода в другой клуб.
Ранее также сообщалось, что в подписании защитника «красных дьяволов» заинтересована «Аталанта».
Маласиа присоединился к «Манчестер Юнайтед» в 2022 году. С февраля 2025-го он играл за ПСВ на правах аренды. Контракт защитника с английским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.
Новости