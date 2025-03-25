Источник: «Ливерпуль» присматривается к трем игрокам «Борнмута»

«Ливерпуль» заинтересован в трех футболистах «Борнмута»: защитниках Милоше Керкезе и Дине Хейсене, а также крайнем нападающем Антуане Семеньо, сообщает TEAMtalk.

Как сообщает источник, мерсисайдский клуб готов предложить Бена Доука в качестве части сделки для приобретения новых игроков. В частности, Керкез рассматривается как возможная замена 31-летнему Эндрю Робертсону. Кроме того, летом истекают контракты у ключевых игроков «Ливерпуля» — защитника Вирджила ван Дейка и форварда Мохамеда Салаха, что делает усиление состава приоритетом.

После 29 туров АПЛ «Борнмут» с 44 очками занимает 10-е место, тогда как «Ливерпуль» (70 очков) возглавляет турнирную таблицу.