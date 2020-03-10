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Источник: «Ливерпуль» отказался от летнего турне в Азии из-за коронавируса

08:55
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«Ливерпуль» отказался от проведения предсезонной поездки в Азию из-за вспышки коронавируса, сообщает Daily Mail.

Ранее сообщалось, что клуб ведет переговоры о проведении части предсезонного турне в Восточной Азии. Последний раз «Ливерпуль» выступал в Азии летом 2017 года на турнире Premier League Asia Trophy.

На данный момент в Китае зафиксировано более 80 тысяч заболевших коронавирусом, более 3 тысяч умерло.

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