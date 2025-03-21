Источник: «Ливерпуль» может усилить состав де Вреем

«Ливерпуль» рассматривает возможность подписания контракта со 33-летним центральным защитником «Интера» Стефаном де Вреем в ближайшее лето, сообщает TuttoJuve.

По данным источника, «нерадзурри» с большой долей вероятности не будут продлевать контракт с нидерландским игроком, который истекает 30 июня. Отмечается, что «Ливерпуль» готов предложить де Врею зарплату в размере около 3,8 миллионов евро в год, если футболист согласится перейти в английский клуб.

В текущем сезоне де Врей сыграл в 33 матчах во всех турнирах, забив два гола и сделав одну результативную передачу. Его рыночная стоимость, согласно Transfermarkt, составляет 7 миллионов евро.