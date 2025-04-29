Футбол
29 апреля, 19:54

Источник: «Ливерпуль» и «Арсенал» претендуют на Кунде из «Барселоны»

Алина Савинова

«Ливерпуль» хочет приобрести защитника «Барселоны» Жюля Кунде, сообщает El Nacional.

По информации источника, красные рассматривают 26-летнего игрока в качестве замены для Трента Александр-Арнольда, который близок к переходу в «Реал».

Отмечается, что на Кунде также претендует «Арсенал». Оба клуба готовы предложить «Барселоне» 70 миллионов евро за игрока. При этом сине-гранатовые не хотят расставаться с защитником.

В нынешнем сезоне Кунде сыграл 52 матча во всех турнирах, забив 4 гола и сделав 8 результативных передач. Его контракт с «Барселоной» рассчитан до лета 2027 года.

  • Flamenco

    они могут претендовать на жюльен приготовленный Кунде:joy:

    01.05.2025

    • Скоулз оценил сезон «Манчестер Юнайтед»

    Англия запретит трансгендерам участвовать в женском футболе
