Источник: «Ливерпуль» и «Арсенал» претендуют на Кунде из «Барселоны»

«Ливерпуль» хочет приобрести защитника «Барселоны» Жюля Кунде, сообщает El Nacional.

По информации источника, красные рассматривают 26-летнего игрока в качестве замены для Трента Александр-Арнольда, который близок к переходу в «Реал».

Отмечается, что на Кунде также претендует «Арсенал». Оба клуба готовы предложить «Барселоне» 70 миллионов евро за игрока. При этом сине-гранатовые не хотят расставаться с защитником.

В нынешнем сезоне Кунде сыграл 52 матча во всех турнирах, забив 4 гола и сделав 8 результативных передач. Его контракт с «Барселоной» рассчитан до лета 2027 года.