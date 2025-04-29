Источник: «Ливерпуль» и «Арсенал» претендуют на Кунде из «Барселоны»
«Ливерпуль» хочет приобрести защитника «Барселоны» Жюля Кунде, сообщает El Nacional.
По информации источника, красные рассматривают 26-летнего игрока в качестве замены для Трента Александр-Арнольда, который близок к переходу в «Реал».
Отмечается, что на Кунде также претендует «Арсенал». Оба клуба готовы предложить «Барселоне» 70 миллионов евро за игрока. При этом сине-гранатовые не хотят расставаться с защитником.
В нынешнем сезоне Кунде сыграл 52 матча во всех турнирах, забив 4 гола и сделав 8 результативных передач. Его контракт с «Барселоной» рассчитан до лета 2027 года.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|11
|8
|2
|1
|20-5
|26
|
2
|Ман. Сити
|11
|7
|1
|3
|23-8
|22
|
3
|Челси
|11
|6
|2
|3
|21-11
|20
|
4
|Сандерленд
|11
|5
|4
|2
|14-10
|19
|
5
|Ливерпуль
|11
|6
|0
|5
|18-17
|18
|
6
|Астон Вилла
|11
|5
|3
|3
|13-10
|18
|
7
|МЮ
|11
|5
|3
|3
|19-18
|18
|
8
|Борнмут
|11
|5
|3
|3
|17-18
|18
|
9
|Тоттенхэм
|11
|5
|3
|3
|19-10
|18
|
10
|Кр. Пэлас
|11
|4
|5
|2
|14-9
|17
|
11
|Брентфорд
|11
|5
|1
|5
|17-17
|16
|
12
|Брайтон
|11
|4
|4
|3
|17-15
|16
|
13
|Эвертон
|11
|4
|3
|4
|12-13
|15
|
14
|Ньюкасл
|11
|3
|3
|5
|11-14
|12
|
15
|Фулхэм
|11
|3
|2
|6
|12-16
|11
|
16
|Лидс
|11
|3
|2
|6
|10-20
|11
|
17
|Вест Хэм
|11
|3
|1
|7
|13-23
|10
|
18
|Бернли
|11
|3
|1
|7
|14-22
|10
|
19
|Нот. Форест
|11
|2
|3
|6
|10-20
|9
|
20
|Вулверхэмптон
|11
|0
|2
|9
|7-25
|2
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|22.11
|15:30
|Бернли – Челси
|- : -
|22.11
|18:00
|Борнмут – Вест Хэм
|- : -
|22.11
|18:00
|Брайтон – Брентфорд
|- : -
|22.11
|18:00
|Фулхэм – Сандерленд
|- : -
|22.11
|18:00
|Ливерпуль – Нот. Форест
|- : -
|22.11
|18:00
|Вулверхэмптон – Кр. Пэлас
|- : -
|22.11
|20:30
|Ньюкасл – Ман. Сити
|- : -
|23.11
|17:00
|Лидс – Астон Вилла
|- : -
|23.11
|19:30
|Арсенал – Тоттенхэм
|- : -
|24.11
|23:00
|МЮ – Эвертон
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Эрлинг Холанн
Манчестер Сити
|14
|
|
Игор Тиаго
Брентфорд
|8
|
|
Дэнни Уэлбек
Брайтон
|6
|П
|
|
Джек Грилиш
Эвертон
|4
|
|
Мохаммед Кудус
Тоттенхэм Хотспур
|4
|
|
Квилиндси Хартман
Бернли
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Тоте Гомеш
Вулверхэмптон
|8
|1
|2
|
|
Рейнилдо Мандава
Сандерленд
|8
|1
|2
|
|
Тревор Чалоба
Челси
|10
|1
|2
Новости