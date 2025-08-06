Источник: «Ливерпуль» и «Аль-Хиляль» договорились о переходе Нуньеса

«Аль-Хиляль» достиг договоренности с «Ливерпулем» о переходе форварда Дарвина Нуньеса, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, в настоящее время саудовский клуб ведет переговоры об условиях личного контракта с 26-летним нападающим. Отмечается, что в футболисте заинтересован лично главный тренер «Аль-Хиляля» Симоне Индзаги.

Нуньес выступает за «Ливерпуль» с 2022 года. Он провел 143 матча за красных во всех турнирах, отметившись 40 голами и 26 результативными передачами. Ранее в своей карьере форвард играл за «Бенфику», «Альмерию» и «Пеньяроль».