Источник: «Ливерпуль» готов приобрести форварда «Зальцбурга» Минамино

Нападающий «Зальцбурга» Такуми Минамино может перейти в «Ливерпуль», сообщает The Times.

Английский клуб готов воспользоваться опцией выкупа 24-летнего японца за 8,6 млн евро.

По сведениям издания, главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп остался в восторге от игры Минамино в Лиге чемпионов.