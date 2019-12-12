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Источник: «Ливерпуль» готов приобрести форварда «Зальцбурга» Минамино

12:37

Нападающий «Зальцбурга» Такуми Минамино может перейти в «Ливерпуль», сообщает The Times.

Английский клуб готов воспользоваться опцией выкупа 24-летнего японца за 8,6 млн евро.

По сведениям издания, главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп остался в восторге от игры Минамино в Лиге чемпионов.

Минамино в текущем сезоне провел 14 матчей в чемпионате Австрии, в которых забил 5 голов и сделал 5 результативных передач. В 6 встречах Лиги чемпионов японец забил 2 гола и сделал 4 ассиста.

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