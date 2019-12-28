Источник: Лэмпард заинтересован в переходе Дракслера

Полузащитник ПСЖ Юлиан Дракслер зимой может перейти в «Челси», сообщает Daily Express.

По сведениям источника, лондонцы после снятия трансферная бана готовы потратить большие деньги. Главный тренер Фрэнк Лэмпард лично заинтересован в 26-летнем немце. Для того, чтобы парижане охотнее согласились на сделку, «Челси» готов также приобрести хавбека Идриссу Гея.

В текущем сезоне Дракслер провел 8 матчей во всех турнирах и отметился тремя голевыми пасами.