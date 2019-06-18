Источник: Лэмпард согласовал с "Челси" трехлетний контракт

"Челси" договорился о контракте с Фрэнком Лэмпардом, который возглавляет "Дерби Каунти". Об этом сообщил журналист Никола Скира в своем Твиттере.

– Подтверждено: Фрэнк Лэмпард станет новым тренером "Челси". Он подпишет контракт до 2022 года, – написал Скира.

Ранее сообщалось, что "Челси" готов заплатить 4 миллиона фунтов стерлингов за выкуп контракта Лэмпарда у "Дерби Каунти". Англичанин работает с "баранами" с лета 2018 года. Под его руководством они вышли в финал плей-офф чемпионшипа за место в премьер-лиге, но уступили "Астон Вилле".

"Челси" занял 3-е место в чемпионате Англии-2018/19. В минувшем сезоне команду возглавлял Маурицио Сарри – 16 июня он ушел в "Ювентус".