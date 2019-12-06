Источник: «Кристал Пэлас» провел первые переговоры по аренде Борини у «Милана»
16:54
«Кристал Пэлас» провел первую стадию переговоров об аренде нападающего «Милана» Фабио Борини, сообщает Evening Standard.
Как сообщает источник, главный тренер лондонцев Рой Ходжсон выбрал 28-летнего итальянца в качестве цели на зимнее трансферное окно. Однако клуб может столкнуться с конкуренцией со стороны других команда чемпионата Англии.
Борини выступал в Англии за «Челси», «Суонси», «Ливерпуль» и «Сандерленд». В текущем сезоне форвард провел два матча в серии А.
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