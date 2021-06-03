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Источник: Конте возглавит «Тоттенхэм»

20:38
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Новым главным тренером «Тоттенхэма» станет Антонио Конте, сообщает 3 июня talkSPORT.

По данным источника, в клубе уверены, что сторонам удалось прийти к соглашению, и сделка вскоре будет оформлена официально. Также указано, что «шпоры» подпишут контракт с бывшим спортивным директором «Ювентуса» Фабио Паратичи. Конте хотел работать с ним в новом клубе.

51-летний Антонио Конте в прошлом сезоне выиграл с «Интером» чемпионат Италии, после чего покинул команду. Он уже работал в Англии — с 2016 по 2018 год возглавлял «Челси» и выиграл с командой чемпионат и Кубок страны.

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