Источник: Конте возглавит «Тоттенхэм»

Новым главным тренером «Тоттенхэма» станет Антонио Конте, сообщает 3 июня talkSPORT.

По данным источника, в клубе уверены, что сторонам удалось прийти к соглашению, и сделка вскоре будет оформлена официально. Также указано, что «шпоры» подпишут контракт с бывшим спортивным директором «Ювентуса» Фабио Паратичи. Конте хотел работать с ним в новом клубе.

51-летний Антонио Конте в прошлом сезоне выиграл с «Интером» чемпионат Италии, после чего покинул команду. Он уже работал в Англии — с 2016 по 2018 год возглавлял «Челси» и выиграл с командой чемпионат и Кубок страны.