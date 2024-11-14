Источник: Кейна исключили из состава сборной Англии за критику партнеров по команде

Нападающий сборной Англии Гарри Кейн не примет участия в матче 5-го тура Лиги наций с Грецией, сообщает Daily Star Sport.

По информации источника, 31-летнего футболиста вывели из состава из-за того, что он раскритиковал игроков, отказавшихся от вызова в национальную команду на ноябрьские матчи. Отмечается, что Кейна очень разозлило данное решение.

Ранее в интервью ITV Football форвард заявил, что сборная Англии должна быть превыше любой клубной ситуации.

Матч между Англией и Грецией пройдет в четверг, 14 ноября, на Олимпийском стадионе в Афинах. Начало — в 22.45 по московскому времени.