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Сегодня, 19:38

Источник: Кейна исключили из состава сборной Англии за критику партнеров по команде

Алина Савинова
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Нападающий сборной Англии Гарри Кейн не примет участия в матче 5-го тура Лиги наций с Грецией, сообщает Daily Star Sport.

По информации источника, 31-летнего футболиста вывели из состава из-за того, что он раскритиковал игроков, отказавшихся от вызова в национальную команду на ноябрьские матчи. Отмечается, что Кейна очень разозлило данное решение.

Ранее в интервью ITV Football форвард заявил, что сборная Англии должна быть превыше любой клубной ситуации.

Матч между Англией и Грецией пройдет в четверг, 14 ноября, на Олимпийском стадионе в Афинах. Начало — в 22.45 по московскому времени.

Источник: Daily Star Sport
Харри Кейн
Футбол
Сборная Англии по футболу
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 И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 11 9 1 1 21-6 28
2
 Ман. Сити 11 7 2 2 22-13 23
3
 Челси 11 5 4 2 21-13 19
4
 Арсенал 11 5 4 2 18-12 19
5
 Нот. Форест 11 5 4 2 15-10 19
6
 Брайтон 11 5 4 2 19-15 19
7
 Фулхэм 11 5 3 3 16-13 18
8
 Ньюкасл 11 5 3 3 13-11 18
9
 Астон Вилла 11 5 3 3 17-17 18
10
 Тоттенхэм 11 5 1 5 23-13 16
11
 Брентфорд 11 5 1 5 22-22 16
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 Борнмут 11 4 3 4 15-15 15
13
 МЮ 11 4 3 4 12-12 15
14
 Вест Хэм 11 3 3 5 13-19 12
15
 Лестер 11 2 4 5 14-21 10
16
 Эвертон 11 2 4 5 10-17 10
17
 Ипсвич 11 1 5 5 12-22 8
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 Кр. Пэлас 11 1 4 6 8-15 7
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 Саутгемптон 11 1 1 9 7-21 4
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