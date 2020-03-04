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Источник: Кейн недоволен перестройкой в «Тоттенхэме» и может уйти в «МЮ»

21:13

Нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн может покинуть клуб этим летом, утверждает Goal. Форвард недоволен очередными планами лондонцев на перестройку состава и последними неудачами в чемпионате Англии. Команда даже после назначения Жозе Моуринью рискует не попасть в Лигу чемпионов.

Одним из основных вариантов для Кейна считается «Манчестер Юнайтед», ищущий центрфорварда. Вероятность трансфера увеличится, если «МЮ» примет экс-главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино.

Нынешний контракт Кейна рассчитан до лета 2024 года. В текущем сезоне он провел 25 матчей и забил 17 голов, а в начале января получил серьезную травму голеностопа.

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