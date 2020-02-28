Источник: Кепа готов покинуть «Челси» в летнее трансферное окно

Кепа Аррисабалага готов покинуть «Челси» в летнее трансферное окно, сообщает Daily Mail.

По информации источника, 25-летний испанец, потерявший место в основном составе «синих», хочет уйти из команды. По мнению Аррисабалаги, клуб и главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард не поддержали его во время спада. Также, источник сообщает, что между вратарем и Лэмпардом не сложилось доверительных отношений. Кепа разочарован своим положением и не намерен оставаться на «Стэмфорд Бридж».

«Челси» купил Аррисабалагу из «Атлетика» летом 2018 года за 80 миллионов евро. В сезоне-2019/20 испанец пропустил 43 мяча в 31 матче за лондонскую команду, проведя 6 игр «на ноль». Аррисабалага ни разу не появился на поле в составе «Челси» после ничьей с «Арсеналом» (2:2) в 24-м туре чемпионата Англии этого сезона. С тех пор место в воротах «синих» занял Вилли Кабальеро. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость Аррисабалаги в 60 миллионов евро.